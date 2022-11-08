Экс-игрок «Арсенала Кашчелан: «В Черногории к россиянам относятся как раньше, без негатива. Но я ТВ не смотрю, может, там показывают ужасы»

Экс-защитник тульского рассказал об отношении к россиянам в Черногории.

– Сейчас Россию отстранили от всех футбольных турниров. Как к этому относитесь?

– Мне очень жаль спортсменов, которые оказались в такой ситуации. Считаю, что они пострадали незаслуженно.

Верю, что в ближайшем будущем все начнет меняться в положительную сторону, и россиян будут допускать до стартов как прежде.

– Считаете несправедливым то, что спортсмены страдают из-за политических решений?

– Это несправедливо, как и многое другое в жизни. Но, к сожалению, это все политика. Мне остается лишь повториться: надеюсь и верю, что все очень скоро станет как прежде.

– Как сейчас в Черногории вообще относятся к россиянам?

– Я думаю, что относятся также, как это было и раньше. Пока не заметил никаких негативных проявлений. Хотя знаете, я тут телевизор не смотрю, может, там показывают какие-то ужасы, – сказал смеясь.