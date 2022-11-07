2 сухих матча из 13 – худший результат «Реала» в Ла Лиге с сезона-2013/14. Тогда тоже тренировал Анчелотти

«Реал» пропустил в 11 из 13 матчей этого сезона .

«Сливочные» играют с в 13-м туре чемпионата Испании (2:2, перерыв). забил гол в ворота команды на 5-й минуте, Альваро Гарсия – на 44-й.

«Реалу» в текущем сезоне Ла Лиги удалось сыграть на ноль в двух матчах – против «Хетафе» (1:0) и «Эльче» (3:0). В остальных 11 играх мадридцы пропустили 11 мячей.

2 сухих матча из 13 – худший результат с сезона-2013/14. Тогда командой тоже руководил Карло Анчелотти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал».