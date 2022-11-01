«Хапоэль» намерен выкупить Шапи у «Краснодара» за 1 млн евро. Им очень довольны в клубе (One)

«Хапоэль Беер-Шева» намерен выкупить Магомеда-Шапи Сулейманова у .

Как пишет One, в очень довольны игрой 22-летнего полузащитника. Израильский клуб активирует опцию выкупа хавбека у «Краснодара» – она составляет примерно один миллион евро.

«Шапи – это звезда футбола. Мы не видели еще даже 50% от его возможностей», – сказал источник в «Хапоэле».

В этом сезоне Сулейманов забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах за «Хапоэль» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.