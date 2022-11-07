Хави: «Роналду по-прежнему может делать разницу. Он ознаменовал эру в мировом футболе»
Хави высказался о Криштиану Роналду перед играми с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
– Что вы думаете о спаде Роналду?
– Роналду кажется мне отличным игроком, который ознаменовал эру в мировом футболе. Он по-прежнему может делать разницу, – сказал тренер «Барселоны».
Напомним, «Барса» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в стыковых матчах Лиги Европы.
В этом сезоне 37-летний форвард забил 3 гола в 16 матчах за «Ман Юнайтед». Его статистика доступна здесь.
У Роналду 20 голов в 34 матчах с «Барселоной». Он может сыграть с каталонцами за «МЮ» в ЛЕ
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