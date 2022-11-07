У Роналду 20 голов в 34 матчах с «Барселоной». Он может сыграть с каталонцами за «МЮ» в ЛЕ

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Криштиану Роналду может провести еще два матча против «Барселоны».

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Барселоной» в стыковых матчах Лиги Европы.

На счету Роналду, который ранее также выступал за мадридский «Реал» и «Ювентус», 20 голов в 34 матчах против каталонского клуба.

Команды, за которые выступал португалец, выиграли 10 матчей у «Барсы» и проиграли в 15 играх. Также такие матчи 9 раз заканчивались вничью.

Первые стыковые матчи Лиги Европы запланированы на 16 февраля. Ответные игры пройдут неделю спустя.

В 6 матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы 37-летний португалец забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.

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