«Севилья» объявила об уходе Сауля и Самби-Локонга. Игроки вернутся в «Атлетико» и «Арсенал» после аренды

«Севилья» объявила об уходе Сауля Ньигеса и Альбера-Мбойо Локонга.

«Клуб благодарит обоих футболистов, выступавших за команду на правах аренды в сезоне-2024/25.

«Севилья » выражает благодарность Самби-Локонга и Саулю Ньигесу за профессионализм и самоотдачу, проявленные в течение этого сезона, в котором они защищали цвета клуба. «Севилья» желает им удачи на следующем этапе их профессиональной карьеры.

Альбер Самби-Локонга , арендованный у «Арсенала », провел за «Севилью» 23 матча, в которых отдал две голевые передачи. В свою очередь, Сауль Ньигес , пришедший из «Атлетико Мадрид », сыграл 26 официальных матчей, забил один гол и сделал шесть ассистов», – говорится в заявлении «Севильи».