«Севилья» объявила об уходе Сауля и Самби-Локонга. Игроки вернутся в «Атлетико» и «Арсенал» после аренды
«Севилья» объявила об уходе Сауля Ньигеса и Альбера-Мбойо Локонга.
«Клуб благодарит обоих футболистов, выступавших за команду на правах аренды в сезоне-2024/25.
«Севилья» выражает благодарность Самби-Локонга и Саулю Ньигесу за профессионализм и самоотдачу, проявленные в течение этого сезона, в котором они защищали цвета клуба. «Севилья» желает им удачи на следующем этапе их профессиональной карьеры.
Альбер Самби-Локонга, арендованный у «Арсенала», провел за «Севилью» 23 матча, в которых отдал две голевые передачи. В свою очередь, Сауль Ньигес, пришедший из «Атлетико Мадрид», сыграл 26 официальных матчей, забил один гол и сделал шесть ассистов», – говорится в заявлении «Севильи».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Севильи»
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