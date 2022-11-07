Чистяков поблагодарил Кержакова за поддержку: «Миша, спасибо, что рядом. Ценю!»

поблагодарил за поддержку.

Защитник, которого вывели из основного состава «Зенита», написал в комментариях к публикации вратаря: «Миша, спасибо, что рядом. Ценю!»

Помимо Кержакова, в соцсетях поддержку Чистякову выразили вратарь «Зенита» Даниил Одоевский и экс-полузащитник команды Магомед Оздоев.

Михаил Кержаков поддержал Чистякова: «Я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи порочат твою честь»

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава