«Эльче» уволил главного тренера Франсиско после 5 поражений подряд. Клуб идет на последнем месте в Ла Лиге с 1 очком в 7 играх

уволил главного тренера Франсиско Родригеса после 5 поражений подряд.

Разница мячей на этом отрезке составила 2:14.

В 7-м туре клуб уступил «Райо Вальекано» (1:2) и идет в таблице Ла Лиги на последнем месте с 1 очком.

«Мы хотели бы поблагодарить тренера за его работу и самоотверженность во время его пребывания в клубе и усилия по сохранению прописки в Ла Лиге в прошлом сезоне», - говорится в сообщении клуба.

44-летний специалист возглавил «Эльче» в ноябре прошлого года. В сезоне‑2021/22 команда заняла 13‑е место в чемпионате Испании.