Спаллетти об 1/8 финала ЛЧ: «Рад, что на «ПСЖ» не попали, но «Наполи» с «Айнтрахтом» просто не будет»

прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии сыграет с «Айнтрахтом». Первые матчи пройдут во второй половине февраля.

«На этой стадии легких соперников не бывает, хоть я и рад, что нам не достался .

– действующие победители Лиги Европы, второго по величине турнира на континенте, и сейчас они переживают подъем. Конечно, играть против них будет нелегко», – сказал главный тренер «Наполи».