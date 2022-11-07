Спаллетти об 1/8 финала ЛЧ: «Рад, что на «ПСЖ» не попали, но «Наполи» с «Айнтрахтом» просто не будет»

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Лучано Спаллетти прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом». Первые матчи пройдут во второй половине февраля.

«На этой стадии легких соперников не бывает, хоть я и рад, что нам не достался «ПСЖ».

«Айнтрахт» – действующие победители Лиги Европы, второго по величине турнира на континенте, и сейчас они переживают подъем. Конечно, играть против них будет нелегко», – сказал главный тренер «Наполи».

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