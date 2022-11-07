В сборной Франции не верят, что Бензема будет готов к первому матчу ЧМ-2022 против Австралии (GFFN)

В сборной Франции сомневаются, что сыграет в первом матче .

Как утверждает Get French Football News, ссылаясь на свои источники, в тренерском штабе сборной не верят, что форвард «Реала» будет готов сыграть против в стартовом матче чемпионата мира, если попадет в заявку национальной команды на турнир. Первую игру на ЧМ-2022 сборная Франции проведет 22 ноября.

Из-за мышечных проблем Бензема пропустил шесть из последних десяти матчей «Реала».

Напомним, из-за травм в составе сборной Франции на ЧМ-2022 точно не выступят полузащитники Поль Погба («Ювентус») и Нголо Канте («Челси»). Также под вопросом участие в турнире защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.

В этом сезоне 34-летний форвард забил шесть голов и отдал результативную передачу в 12 матчах за во всех турнирах.

Полную статистику обладателя «Золотого мяча» можно найти здесь.