Сарри о победе «Лацио» над «Ромой»: «Одно из самых напряженных дерби в мире. В Лондоне и близко нет такого накала страстей»

прокомментировал победу в римском дерби.

«Лацио» обыграло «Рому» (1:0) в рамках 13-го тура Серии А. Единственный гол на 29-й минуте забил бразильский хавбек «орлов» .

«Все, что имело значение – это сделать наших болельщиков счастливыми. Об остальном мы подумаем позже, но именно это было целью.

Это одно из самых напряженных дерби в мире. Например, в Лондоне нет и близко такого накала страстей и эмоционального вовлечения. Это не обычный матч, и, возможно, мы дорого за это заплатили.

Это был не самый красивый матч, но он отнял много физических и эмоциональных сил. Два центральных защитника отлично справились, особенно с верховыми мячами на последних минутах.

Приятно видеть, что ребята играют сердцем, а не только за счет тактической организации», – сказал тренер «Лацио».

«Лацио» набрал 27 очков и занимает 3-е место в таблице чемпионата Италии. находится на 6-й строчке с 25 очками.

Римское дерби – одно из самых эмоциональных в мире. Теперь это доказал «Лацио» Сарри