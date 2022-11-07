Жозе Моуринью: «Лацио» забил полугол. «Рома» проиграла незаслуженно, как и «Аталанте», «Наполи»

Главный тренер «Ромы» подвел итоги матча с (0:1) в Серии А.

Португальский специалист отказался отвечать на вопросы из студии DAZN и дал интервью только репортеру на «Стадио Олимпико».

«Было нелегко играть против команды, которая сидит столь глубоко и так хорошо контролирует темп матча. Открыв счет, она хорошо оборонялась, а нам не хватало точности и мастерства в атаке.

Нам не хватает не только голов. Нам не хватает командной игры, мы не выигрываем единоборства. Когда играешь прямолинейно, нужно выигрывать единоборства, но это нам не удавалось.

Я думаю, что незаслуженно проиграла [«Аталанте», и «Лацио»]. У «Аталанты» был один удар в створ. «Наполи» мы создали больше проблем, чем кто-либо еще, он выиграл благодаря прекрасному голу Осимхена. А «Лацио» вообще забил полугол.

Нам не хватает остроты, я готов это признать, но желание бороться под сомнение нельзя ставить», – заявил Моуринью.

Жуткий привоз решил римское дерби. Как же неловко сыграл защитник «Ромы»!