Жозе Моуринью: «Лацио» забил полугол. «Рома» проиграла незаслуженно, как и «Аталанте», «Наполи»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча с «Лацио» (0:1) в Серии А.
Португальский специалист отказался отвечать на вопросы из студии DAZN и дал интервью только репортеру на «Стадио Олимпико».
«Было нелегко играть против команды, которая сидит столь глубоко и так хорошо контролирует темп матча. Открыв счет, она хорошо оборонялась, а нам не хватало точности и мастерства в атаке.
Нам не хватает не только голов. Нам не хватает командной игры, мы не выигрываем единоборства. Когда играешь прямолинейно, нужно выигрывать единоборства, но это нам не удавалось.
Я думаю, что «Рома» незаслуженно проиграла [«Аталанте», «Наполи» и «Лацио»]. У «Аталанты» был один удар в створ. «Наполи» мы создали больше проблем, чем кто-либо еще, он выиграл благодаря прекрасному голу Осимхена. А «Лацио» вообще забил полугол.
Нам не хватает остроты, я готов это признать, но желание бороться под сомнение нельзя ставить», – заявил Моуринью.
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