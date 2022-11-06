Йоканович про 1:2 с «Ростовом»: «Динамо» доминировало, много било. Мы играли лучше»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ростовом» (1:2).

– Считаю, что мы играли лучше . Мы доминировали на поле, много владели мячом, нанесли большое количество ударов. В эпизоде с первым пропущенным голом мы потеряли концентрацию и поплатились за эту ошибку. Потом мы постарались перевернуть ход матча, но это было непросто сделать.

– После пропущенного гола вы не стали переходить на игру с двумя нападающими, а решили заменить всю группу атаки. Не кажется ли вам, что стоило выпустить раньше?

– Наши стартовые игроки атаки здорово показали себя, а в тот момент нам надо было добавить энергии, что нам хорошо удавалось делать по ходу предыдущих матчей. Схема с двумя форвардами не основная для нас, к тому же до этого момента мы очень хорошо играли, создавали моменты, но не хватало концентрации, чтобы их реализовать.

– В начале второго тайма вы получили желтую карточку и долго беседовали с арбитром. Что там случилось?

– Ничего особенного. Я спросил, почему он не дал штрафной, когда игрок «Ростова» совершил явный фол. Рефери сказал, что я выразил неуважение к его работе, и дал мне предупреждение.

– Что вы сказали игрокам после матча?

– Я сказал, что сегодня мы были ближе к тому, чтобы выиграть, а не проиграть, но это футбол. Я приободрил их и сказал, что нужно играть с таким же желанием и напором, как сегодня. Надеюсь, что в следующих матчах мы будем более успешны.

– Из четырех матчей против «Ростова» вы выиграли только один. Можно ли сказать, что вы так и не нашли рецепта успеха для игры с командой Валерия Карпина?

– Можно сказать, что сегодня от нас отвернулась удача, поэтому мы не смогли победить. В любом случае у «Ростова» хорошая команда, а очень хороший тренер, легко против него не бывает, – сказал Йоканович.