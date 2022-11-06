«Ростов» побил свой рекорд, набрав 32 очка за 16 туров. В 2015-м был 31 балл – тогда закончили вторыми

«Ростов» демонстрирует лучший результат за время выступлений в чемпионате России.

Команда Валерия Карпина обыграла (2:1), теперь у нее 32 очка за 16 туров. Никогда за такой отрезок ростовчане не набирали больше.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2015/16 – тогда «Ростов» после 16 игр имел 31 балл. Тот чемпионат клуб завершил на второй строчке – единственный раз в истории.

В следующем туре встретится с «Крыльями Советов» – это случится 12 ноября.