«Астон Вилла» впервые с 1995-го обыграла «МЮ» дома в АПЛ, прервав антирекордную серию

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«Астон Вилла» впервые в XXI веке обыграла «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на своем поле.

Манкунианцы потерпели на стадионе «Вилла Парк» поражение со счетом 1:3.

«Львы» не побеждали «МЮ» на домашней арене с 19 августа 1995 года. Они прервали антирекордную серию без побед в матчах с определенным соперником в чемпионате Англии. Она насчитывала 23 игры.

Эмери про 3:1 с «МЮ» в первом матче во главе «Астон Виллы»: «Игровой план выполнен. Я счастлив»

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