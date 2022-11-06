«Астон Вилла» впервые с 1995-го обыграла «МЮ» дома в АПЛ, прервав антирекордную серию

впервые в XXI веке обыграла в на своем поле.

Манкунианцы потерпели на стадионе «Вилла Парк» поражение со счетом 1:3.

«Львы» не побеждали «МЮ» на домашней арене с 19 августа 1995 года. Они прервали антирекордную серию без побед в матчах с определенным соперником в чемпионате Англии. Она насчитывала 23 игры.

Эмери про 3:1 с «МЮ» в первом матче во главе «Астон Виллы»: «Игровой план выполнен. Я счастлив»