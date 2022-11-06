Тен Хаг про 1:3 с «Астон Виллой»: «Результат не врет, в футболе всегда получаешь по заслугам. «МЮ» не был хорош, не стоило пропускать 2 гола»

Эрик тен Хаг недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой» (1:3).

«Мы проиграли начало первого и второго таймов, это неприемлемо. Соперник выглядел свежее, подготовленнее. Мы не держали мяч, неправильно организовали игру, не соблюдали правила и проигрывали единоборства.

Результат налицо, он никогда не врет. В футболе ты всегда получаешь по заслугам. Сегодня мы были недостаточно хороши.

У наших игроков есть опыт, нужно читать игру, правильно организовываться и не пропускать два гола. Это было совершенно излишне. Нужно сохранять компактность и стоять на мяче», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».