Джо Коул: «Челси» – самый успешный английский клуб за 20 лет и способен вскоре обойти «Арсенал»
Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул высказался перед матчем команды с «Арсеналом».
«Нужно с осторожностью говорить о том, что происходит с «Арсеналом». Пока еще ничего не достигнуто.
«Арсенал» высоко поднял планку для самого себя. Мне нравится то, что он делает, я наслаждаюсь его игрой – такого давно не было. Мне нравится работа Микеля Артеты.
Но пока «Арсенал» не добился ничего существенного, хоть и следует верным путем.
«Челси» бьется на другом уровне последние двадцать лет. Нужно это признать. «Челси» – самая успешная английская команда за последние 20 лет. И я чувствую, что «синие» более чем способны побороться с «Арсеналом» и вскоре его обогнать», – сказал Коул.
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