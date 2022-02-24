Джо Коул: «От Руди Гарсии узнал о тактике больше, чем от Моуринью и Анчелотти. Он настолько хорош»

Джо Коул заявил, что работа с Руди Гарсией дала ему больше, чем с Жозе Моуринью.
Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Челси» и «Вест Хэма» в сезоне-2011/12 был арендован «Лиллем», который тренировал Гарсия.
«Мне было 29 лет, когда я перешел в «Лилль», к тому моменту я поработал с такими людьми, как Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Но даже в этом возрасте я больше узнал о тактике от Руди Гарсии, чем от любого из прежних тренеров. Он был настолько хорош.
Мы пытались играть как «Барселона», и все это определял тренер. У нас был Микаэль Ландро, и он был первым из всех виденных мной вратарей, комфортно чувствовавшим себя при игре ногами.
Я играл с Рейной в «Ливерпуле», но ни Ходжсон, ни Бенитес не использовали его в качестве голкипера, работающего с мячом. Вот если Рейну отправить к Гвардиоле, вы бы увидели, насколько хорошо он играет ногами.
С Ландро мы начинали комбинации от своих ворот, пытались делать то, что сейчас делают «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Мы контролировали мяч, и именно это нам в головы вбивал Гарсия. Мне это нравилось», – сказал Коул The Athletic.