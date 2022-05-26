Джо Коул о победе «Ромы» в Лиге конференций: «Великий Тотти не смог этого сделать, а эти игроки смогли. Они играли как римские воины, защищались как звери»

Джо Коул высказался о победе «Ромы» в Лиге конференций.
В финале римляне одержали победу над «Фейеноордом» – 1:0.
«Все дело в этом прекрасном клубе, который хорошо поддерживают, но который не реализовал весь свой потенциал.
Великий Франческо Тотти не смог этого сделать, а эти игроки смогли. Они играли как римские воины: бросались телами [под удары], защищались как звери. Пятерка защитников была просто фантастической, а игра Руя Патрисиу была выдающейся.
Это прекрасно. Когда я вижу такое, я хочу вернуться в игру», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Ливерпуля».
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам