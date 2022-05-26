Джо Коул о победе «Ромы» в Лиге конференций: «Великий Тотти не смог этого сделать, а эти игроки смогли. Они играли как римские воины, защищались как звери»

высказался о победе «Ромы» в конференций.

В финале римляне одержали победу над «Фейеноордом» – 1:0.

«Все дело в этом прекрасном клубе, который хорошо поддерживают, но который не реализовал весь свой потенциал.

Великий Франческо Тотти не смог этого сделать, а эти игроки смогли. Они играли как римские воины: бросались телами [под удары], защищались как звери. Пятерка защитников была просто фантастической, а игра Руя Патрисиу была выдающейся.

Это прекрасно. Когда я вижу такое, я хочу вернуться в игру», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Ливерпуля».

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