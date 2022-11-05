Левандовски – лучший игрок октября в Ла Лиге. Форвард «Барсы» набрал 7 (5+2) очков в 6 матчах

признан лучшим игроком октября в Ла Лиге.

Нападающий «Барселоны» победил в голосовании болельщиков, опередив форварда , полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, нападающего «Эспаньола» Хоселу, хавбека «Райо Вальекано» Иси Паласона, полузащитника Браиса Мендеса и форварда «Вальядолида» Серхио Леона.

В октябре поляк провел 6 матчей в рамках чемпионата , забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

С подробной статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.