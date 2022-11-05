Левандовски – лучший игрок октября в Ла Лиге. Форвард «Барсы» набрал 7 (5+2) очков в 6 матчах
Роберт Левандовски признан лучшим игроком октября в Ла Лиге.
Нападающий «Барселоны» победил в голосовании болельщиков, опередив форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, нападающего «Эспаньола» Хоселу, хавбека «Райо Вальекано» Иси Паласона, полузащитника «Реал Сосьедад» Браиса Мендеса и форварда «Вальядолида» Серхио Леона.
В октябре поляк провел 6 матчей в рамках чемпионата Испании, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
С подробной статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
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