Левандовски – лучший игрок октября в Ла Лиге. Форвард «Барсы» набрал 7 (5+2) очков в 6 матчах

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Роберт Левандовски признан лучшим игроком октября в Ла Лиге.

Нападающий «Барселоны» победил в голосовании болельщиков, опередив форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, нападающего «Эспаньола» Хоселу, хавбека «Райо Вальекано» Иси Паласона, полузащитника «Реал Сосьедад» Браиса Мендеса и форварда «Вальядолида» Серхио Леона.

В октябре поляк провел 6 матчей в рамках чемпионата Испании, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

С подробной статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.  

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