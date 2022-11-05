Осимхен забил в 4-м матче Серии А подряд. Форвард «Наполи» – лучший бомбардир лиги с 8 голами

Виктор Осимхен продлил голевую серию в Серии А.

Нападающий «Наполи» отличился в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Бергамаски открыли счет на 19-й минуте, но нигериец забил ответый мяч на 23-й минуте игры.

Осимхен забил в четвертом матче подряд в рамках Серии А. Ранее форвард отмечался голами в играх с «Болоньей» и «Ромой», а в ворота «Сассуоло» сделал хет-трик.

Осимхен, на счету которого восемь голов, занимает первое место в списке лучших бомбардиров Серии А, на второй позиции находится Марко Арнаутович – 7 голов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Наполи».