Селюк о «Зените»: «Переборщили с бразильцами, их время прошло. В футболе ценится атлетизм – у Конате 44 выигранных единоборства в среднем за игру»
Дмитрий Селюк заявил, что в составе «Зенита» слишком много бразильцев.
Питерская команда проиграла «Ахмату» (1:2) в матче Мир РПЛ.
«Ахмат» – молодцы. Выиграть у «Зенита» – это в какой-то степени спортивный подвиг.
Защита слабая у петербуржцев. Время бразильцев прошло, но Малком и Клаудиньо – качественные футболисты. «Зенит» переборщил с бразильцами.
Покажите мне хоть одну команду в Европе, в которой много футболистов из одной страны. Бразильцы техничные, но в футболе нашего времени ценятся атлетизм и бойцовские качества.
Если посмотреть на статистику Конате, то там 44 выигранных единоборства в среднем за игру. У Мохамеда рабочие голы.
Ташуев вселил в Конате уверенность, а Талалаев научил его многому», – сказал футбольный агент.
«Ахмат» уничтожил много серий «Зенита» без поражений. Новых рекордов не будет
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