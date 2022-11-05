Селюк о «Зените»: «Переборщили с бразильцами, их время прошло. В футболе ценится атлетизм – у Конате 44 выигранных единоборства в среднем за игру»

Дмитрий Селюк заявил, что в составе «Зенита» слишком много бразильцев.

Питерская команда проиграла (1:2) в матче Мир .

«Ахмат» – молодцы. Выиграть у – это в какой-то степени спортивный подвиг.

Защита слабая у петербуржцев. Время бразильцев прошло, но и – качественные футболисты. «Зенит» переборщил с бразильцами.

Покажите мне хоть одну команду в Европе, в которой много футболистов из одной страны. Бразильцы техничные, но в футболе нашего времени ценятся атлетизм и бойцовские качества.

Если посмотреть на статистику Конате, то там 44 выигранных единоборства в среднем за игру. У Мохамеда рабочие голы.

Ташуев вселил в Конате уверенность, а Талалаев научил его многому», – сказал футбольный агент.

«Ахмат» уничтожил много серий «Зенита» без поражений. Новых рекордов не будет