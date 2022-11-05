Шупо-Мотинг сделал дубль «Герте» за минуту. Форвард забил за «Баварию» в 7-м матче подряд

продлил результативную серию в составе «Баварии».

33-летний нападающий в течение одной минуты оформил дубль в ворота «Герты» (3:2, перерыв) в матче 13-го тура Бундеслиги.

Шупо-Мотинг забил свой первый мяч на 37-й минуте игры, второй – на 38-й.

Таким образом, форвард отличился в седьмом матче подряд за мюнхенский клуб. На этом отрезке нападающий забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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