Виллиан: «Азар – выдающийся игрок и классный парень. Он называл меня «Виллиан Бекхэм», когда я много забивал со штрафных»

Виллиан высоко отозвался о бывшем партнере по .

«В «Челси» конкуренция в атаке была очень сильной: Дрогба, Лукаку, Диего Коста, много качественных игроков. Но, думаю, моим лучшим партнером по атаке был Азар.

Мы всегда хорошо ладили, как на поле, так и вне его. Эден очень классный парень, выдающийся игрок, но при этом скромный и веселый.

Когда я начал забивать много голов со штрафных, он стал называть меня «Виллиан Бекхэм», – вспомнил бразилец, ныне выступающий за .