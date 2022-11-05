Виллиан: «Азар – выдающийся игрок и классный парень. Он называл меня «Виллиан Бекхэм», когда я много забивал со штрафных»
Виллиан высоко отозвался о бывшем партнере по «Челси» Эдене Азаре.
«В «Челси» конкуренция в атаке была очень сильной: Дрогба, Лукаку, Диего Коста, много качественных игроков. Но, думаю, моим лучшим партнером по атаке был Азар.
Мы всегда хорошо ладили, как на поле, так и вне его. Эден очень классный парень, выдающийся игрок, но при этом скромный и веселый.
Когда я начал забивать много голов со штрафных, он стал называть меня «Виллиан Бекхэм», – вспомнил бразилец, ныне выступающий за «Фулхэм».
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