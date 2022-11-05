Промес забил 13-й гол в РПЛ – он лучший бомбардир и лидер по «гол+пас». У Квинси 10 (7+3) очков в 7 последних матчах за «Спартак»

забил 13-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник открыл счет в матче 16-го тура против (1:0, первый тайм).

Теперь на счету нидерландца 13 мячей и 6 результативных передач в 15 матчах чемпионата России, он лидирует в списке бомбардиров. Он опережает Малкома и Владимира Сычевого на 2 гола. По системе «гол+пас» он также лидирует в лиге, опережая Малкома (11+5).

В семи последних матчах за «Спартак» Промес забил 7 голов и отдал 3 голевых паса. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Спартак».