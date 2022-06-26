«Рома» может купить хавбека «Лиона» Ауара за 16-18 млн евро

Полузащитник Уссем Ауар может покинуть и продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщает Il Romanista, 23-летний полузащитник привлек внимание «Ромы». Римляне могли бы его подписать, если будет продан .

Спортивный директор «волков» Тиагу Пинту уже контактирует с агентством, представляющим интересы Ауара.

«Лион» хотел бы получить за своего хавбека 25 млн евро, однако стороны, как утверждается, могут сойтись на 16-18 млн. Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Ауар провел 36 матчей, забив 6 голов и отдав 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.