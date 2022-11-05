Зума об избиении кошки: «Я сделал что-то очень неправильное и испытываю угрызения совести. Я извлек урок»

высказался об инциденте с кошкой.

В феврале в соцсетях появились видео, на которых защитник бьет и пинает свою бенгальскую кошку. Клуб оштрафовал игрока на 250 тысяч фунтов, а суд приговорил его к 180 часам общественных работ. Также ему запретили держать дома кошек в течение пяти лет.

«Это было трудное время для меня и моей семьи. Конечно, я сделал что-то очень неправильное, и я еще раз приношу извинения за то, что я сделал. Я знаю, что людям было очень трудно это увидеть, и я, конечно, сожалею.

Я испытываю много угрызений совести по этому поводу, и теперь я пытаюсь жить дальше со своей семьей и смотреть в будущее. Я бы сказал, что извлек из этого урок, и это самое важное.

Меня поддерживали многие, очень многие люди, которые помогали мне оставаться сосредоточенным на футболе, и я стараюсь оставаться счастливым», – сказал Зума.

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