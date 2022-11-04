Рэпер Stormzy организовал для темнокожих программу карьерного развития в английском футболе. «МЮ» и adidas участвуют

Британский рэпер Stormzy хочет видеть в футболе больше темнокожих.

Он возглавил программу, цель которой – вдохновить на перемены, решив проблему «отсутствия разнообразия за пределами футбольного поля» и с

Отчет, опубликованный в прошлом месяце, показал, что 43% игроков Премьер-лиги и 34% игроков Английской футбольной лиги (EFL) являются чернокожими, но среди тренеров таких только 4,4%.

Новое исследование показывает, что люди, идентифицирующие себя как чернокожие или люди со смешанным черным наследием, занимают 6,7% руководящих должностей в футболе.

Исследование, проведенное по заказу adidas совместно с Fare Network, также показало, что 52% опрошенных чернокожих женщин хотели бы получить должность в футболе, но 40% считают, что не смогут ее получить из–за своего пола.

Stormzy и компания adidas, а также 11 партнеров, включая , и Sky, создадут программу карьерного развития под названием Merky FC, в рамках которой будут организованы стажировки в различных областях футбола. Цель – помочь молодым темнокожим людям получить работу и занять руководящие должности в сфере футбола.

«Мы надеемся вдохновить на реальные изменения в этой сфере», – сказал Stormzy.

В 2020 году рэпер пообещал выделить 10 млн фунтов стерлингов в течение 10 лет благотворительным организациям и движениям Великобритании. Эти деньги будут направлены на решение проблем расового неравенства, реформы правосудия и расширения прав и возможностей чернокожих.

Роналду, Месси, Роналдо, Фердинанд и Шмейхель – в команде мечты рэпера Stormzy для игры 5 на 5

Английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев Кодекса многообразия, не сумев нанять нужное число темнокожих, азиатов и женщин