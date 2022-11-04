«Почему финал с «Зенитом» не мог пройти на нейтральном поле?» Футболистка ЦСКА Ордега о Кубке России

Футболистка ЦСКА недовольна тем, что финал женского Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге.

Московский клуб сыграет сегодня с «Зенитом» на «Газпром Арене». Начало матча – в 16:30 по московскому времени.

«Думаю, что обе команды круто покажут себя. «Зенит» выиграл чемпионство, они хотят взять два трофея. Мы хотим завоевать хотя бы один трофей в этом сезоне.

Летом мы проиграли «Локомотиву» в Суперкубке, сейчас нам важно взять хотя бы одну награду. Мы более голодные, чем «Зенит», нам надо побеждать. Это будет честно. Я хочу выигрывать трофеи, я лично крайне мотивирована взять этот Кубок.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Я согласна с [Александром] Григоряном – почему финал Кубка не мог пройти на нейтральном поле? Не в Москве и не в Санкт-Петербурге?

В целом, неважно, где играть – в последнем нашем матче в гостях мы практически победили («Зенит» вырвал ничью в компенсированное время – прим. Sports.ru). Нам надо будет закрыть уши и делать свою работу. Когда мы забьем первый гол, все замолчат», – сказала Франциска Ордега.