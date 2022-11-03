Ван де Бек о возвращении после травмы: «Чувствую себя отлично. Должен воспользоваться шансами в «МЮ»

Донни ван де Бек готов воспользоваться любым шансом в «МЮ» после травмы.

Хавбек пропустил сентябрь и почти весь октябрь из-за повреждения.

«Быть травмированным – это самое сложное для игрока. Ты хочешь быть на поле, рядом с ребятами на стадионе, чувствовать газон. Я рад вернуться и должен оставаться в форме еще долгое время и просто стараться помочь команде.

Я чувствую себя отлично, я в порядке. Мне просто нужно продолжать в том же духе и, если появятся шансы, я должен ими воспользоваться.

Игра в атаке – также один из аспектов, в которых я могу помочь команде. Играть между линиями, перемещаться с мячом, отдавать пасы. Я просто делаю все, что в моих силах, мне необходимо оставаться в форме и просто помогать команде», – рассказал полузащитник .

Подробную статистику Донни ван де Бека можно посмотреть здесь.