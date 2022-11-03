«Пари НН» и другие клубы Нижнего сыграют в единой форме в честь Дня народного единства. На экипировке – достопримечательности города

и другие спортивные клубы Нижнего Новгорода сыграют в единой форме.

Проект «Вместе за Нижний» посвящен городу и Дню народного единства и проводится второй год подряд. В акции примут участие футбольный «Пари НН», баскетбольный «БК Пари Нижний Новгород», хоккейный и мини-футбольный «Торпедо», а также волейбольный АСК.

На форме футбольной команды будут изображены ажурные линии Пакгаузов, у баскетбольной команды – Шуховская башня. На джерси хоккейного «Торпедо» изображена Нижегородская ярмарка, отмечающая в этом году 200-летие. Форму мини-футбольной команды украсит академия «Маяк», а форму волейбольного АСК – усадьба Рукавишниковых.

Хоккейное «Торпедо» проведет в специальной форме матчи против «Локомотива» (5 ноября) и «Спартака» (7 ноября). Футбольный «Пари НН» выйдет в новой форме на встречу с «Ахматом» 11 ноября, баскетбольный клуб в этот же день проведет в комплекте игру против «Минска».

Фото: vk.com/fcnn_ru