Вернер пропустит ЧМ-2022. Форвард «Лейпцига» травмировал голеностоп в матче с «Шахтером»

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Нападающий сборной Германии Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.

26-летний футболист получил травму левого голеностопа в матче Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Шахтером» (4:0) и был заменен на 19-й минуте.

Обследование выявило у форварда разрыв синдесмоза, он выбыл до конца 2022 года. Решение касательно его лечения будет принято в ближайшие дни.

В текущем сезоне Вернер провел 9 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно со статистикой бывшего игрока «Челси» можно ознакомиться здесь.

Вернер – первый игрок в истории «Лейпцига», забивший 100 голов за клуб

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