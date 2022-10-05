Вратарь «Лейпцига» Гулачи порвал «кресты» в матче с «Селтиком». Он упал, отдав пас после передачи Вернера назад

Теги Селтик бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА травмы Петер Гулачи Янис Бласвих РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи получил серьезную травму. 

На 10-й минуте матча с «Селтиком» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1) форвард немецкой команды Тимо Вернер сделал пас назад в свою штрафную площадь. Гулчачи догнал мяч и отдал пас в одно касание, но сразу после этого упал на землю.

Голкиперу потребовалась замена, вместо него на 13-й минуте на поле вышел Янис Бласвих. Гулачи покинул поле на носилках.

После матча «Лейпциг» сообщил, что у вратаря диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он пройдет дополнительные обследования. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные