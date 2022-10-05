Вратарь «Лейпцига» Гулачи порвал «кресты» в матче с «Селтиком». Он упал, отдав пас после передачи Вернера назад
Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи получил серьезную травму.
На 10-й минуте матча с «Селтиком» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1) форвард немецкой команды Тимо Вернер сделал пас назад в свою штрафную площадь. Гулчачи догнал мяч и отдал пас в одно касание, но сразу после этого упал на землю.
Голкиперу потребовалась замена, вместо него на 13-й минуте на поле вышел Янис Бласвих. Гулачи покинул поле на носилках.
После матча «Лейпциг» сообщил, что у вратаря диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он пройдет дополнительные обследования.
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