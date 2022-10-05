Вратарь «Лейпцига» Гулачи порвал «кресты» в матче с «Селтиком». Он упал, отдав пас после передачи Вернера назад

Вратарь «Лейпцига» получил серьезную травму.

На 10-й минуте матча с в 3-м туре группового этапа чемпионов (3:1) форвард немецкой команды сделал пас назад в свою штрафную площадь. Гулчачи догнал мяч и отдал пас в одно касание, но сразу после этого упал на землю.

Голкиперу потребовалась замена, вместо него на 13-й минуте на поле вышел Янис Бласвих. Гулачи покинул поле на носилках.

После матча сообщил, что у вратаря диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он пройдет дополнительные обследования.