Тони Кроос: «Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022. Они очень голодны до побед»

считает сборную фаворитом ЧМ-2022.

– Бразилия – мой главный фаворит. Там три или четыре игрока «Реала», которых я вижу каждый день. Считаю, они очень хороши. Кроме того, если посмотреть на последние результаты, Бразилия побеждает в каждом матче. Они очень голодны до побед.

У них в составе хорошее сочетание бойцов, которые готовы идти в каждый стык, и тех, кто обладает отличной техникой.

– Как вам игра Германии против Англии?

– Я смотрел матч одним глазом. Наверное, 3:3 – это справедливый результат. У обеих команд была возможность решить исход игры в свою пользу. Когда счет стал 2:0, я подумал, что все решено, но здорово отыгралась.

После этого Германия окончательно потерялась. Но когда стала проигрывать, я не ожидал, что они сравняют. Мало кто верил в это. Можно сказать, что их вратарь [Ник Поуп] вернул Германию в игру, – сказал полузащитник в подкасте Einfach mal Luppen.