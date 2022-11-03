7 голов, сумасшедший штрафной Гримальдо и дальний удар Жоау Мариу на 92-й: смотрите видеообзор матча «Бенфика» – «Маккаби» Хайфа

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«Бенфика» разгромила «Маккаби» из Хайфы (6:1) в 6-м матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Первый тайм завершился со счетом 1:1: на гол Гонсалу Рамуша ответил с пенальти Тьяронн Шери. Во втором тайме «Бенфика» с 59-й по 92-ю минуту забила 5 мячей. Отличились Петар Муса, Алекс Гримальдо, Рафа Силва, Энрике Араужу и Жоау Мариу.

Крупная победа позволила «Бенфике» опередить «ПСЖ» и выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

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