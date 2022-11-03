7 голов, сумасшедший штрафной Гримальдо и дальний удар Жоау Мариу на 92-й: смотрите видеообзор матча «Бенфика» – «Маккаби» Хайфа

разгромила из Хайфы (6:1) в 6-м матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Первый тайм завершился со счетом 1:1: на гол ответил с пенальти . Во втором тайме «Бенфика» с 59-й по 92-ю минуту забила 5 мячей. Отличились , , Рафа Силва, и .

Крупная победа позволила «Бенфике» опередить и выйти в плей-офф чемпионов с первого места в группе.