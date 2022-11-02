Бензема впервые в карьере не забил на групповом этапе Лиги чемпионов
Карим Бензема пока ни разу не забил в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Нападающий «Реала» провел четыре матча в турнире, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Впервые в своей карьере французский форвард отыграл групповой этап ЛЧ без голов.
До этого он 17 сезонов подряд забивал минимум один гол в группе Лиги чемпионов.
Сегодня он вышел на замену во втором тайме в матче 6-го тура группового раунда с «Селтиком» (5:1).
Одержав крупную победу, «Мадрид» вышел в плей-офф ЛЧ с 1-го места в группе.
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