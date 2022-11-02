пока ни разу не забил в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Нападающий «Реала» провел четыре матча в турнире, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Впервые в своей карьере французский форвард отыграл групповой этап ЛЧ без голов.

До этого он 17 сезонов подряд забивал минимум один гол в группе Лиги чемпионов.

Сегодня он вышел на замену во втором тайме в матче 6-го тура группового раунда с (5:1).

Одержав крупную победу, вышел в плей-офф ЛЧ с 1-го места в группе.