«Реал» включил Бензема в заявку на матч с «Селтиком», но не в стартовом составе. Француз пропустил три последних игры

«Реал» внес в заявку на матч против .

Нападающий начнет в качестве запасного игрока встречу шестого тура .

Француз пропустил три последних матча мадридского клуба – против «Севильи» (3:1), «РБ Лейпциг» (2:3) и «Жироны» (1:1).

Ранее выпустил заявление по поводу состояния здоровья Бензема, в котором было сказано, что у форварда «мышечное переутомление».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Селтик». Начало – в 20:45 по московскому времени.