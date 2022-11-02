«Реал» включил Бензема в заявку на матч с «Селтиком», но не в стартовом составе. Француз пропустил три последних игры
«Реал» внес Карима Бензема в заявку на матч против «Селтика».
Нападающий начнет в качестве запасного игрока встречу шестого тура Лиги чемпионов.
Француз пропустил три последних матча мадридского клуба – против «Севильи» (3:1), «РБ Лейпциг» (2:3) и «Жироны» (1:1).
Ранее «Мадрид» выпустил заявление по поводу состояния здоровья Бензема, в котором было сказано, что у форварда «мышечное переутомление».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Селтик». Начало – в 20:45 по московскому времени.
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