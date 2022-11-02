У Месси 16 голов и 14 ассистов за 20 матчей сезона в «ПСЖ» и сборной Аргентины
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отдал шесть голевых передач за 4 последние игры.
Аргентинец ассистировал форварду Килиану Мбаппе на 13-й минуте матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:0, первый тайм).
В текущем сезоне на счету 35-летнего игрока 16 голов и 14 результативных передач за 20 игр в составе парижской команды и сборной Аргентины.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Ювентус» – «ПСЖ». 0:1 – Мбаппе забил с паса Месси. Онлайн-трансляция
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