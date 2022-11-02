У Месси 16 голов и 14 ассистов за 20 матчей сезона в «ПСЖ» и сборной Аргентины

Нападающий «ПСЖ» отдал шесть голевых передач за 4 последние игры.

Аргентинец ассистировал форварду на 13-й минуте матча чемпионов с «Ювентусом» (1:0, первый тайм).

В текущем сезоне на счету 35-летнего игрока 16 голов и 14 результативных передач за 20 игр в составе парижской команды и сборной Аргентины.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Ювентус» – «ПСЖ». 0:1 – Мбаппе забил с паса Месси. Онлайн-трансляция