У Месси 16 голов и 14 ассистов за 20 матчей сезона в «ПСЖ» и сборной Аргентины

Теги ПСЖ Ювентус Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отдал шесть голевых передач за 4 последние игры.

Аргентинец ассистировал форварду Килиану Мбаппе на 13-й минуте матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:0, первый тайм).

В текущем сезоне на счету 35-летнего игрока 16 голов и 14 результативных передач за 20 игр в составе парижской команды и сборной Аргентины.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Ювентус» – «ПСЖ». 0:1 – Мбаппе забил с паса Месси. Онлайн-трансляция

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