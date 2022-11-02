Сильвестр – Агбонлахору: «Из лиги фермеров в АПЛ больше всего иностранцев, из нее вышел последний обладатель «Золотого мяча»

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Экс-защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр выступил в защиту Лиги 1.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» отреагировал на слова экс-форварда «Астон Виллы» Габриэля Агбонлахора, сравнившего чемпионат Франции с лигой фермеров.

«Лига фермеров обеспечивает самый большой иностранный контингент в АПЛ! Также из нее вышел последний обладатель «Золотого мяча»...

Следи за языком, пожалуйста», – написал Сильвестр.

«Марсель» идет 5-м в лиге фермеров и состоит из провалившихся в АПЛ. А «Тоттенхэм» припарковал двухэтажный автобус, словно с лучшим «Реалом» в истории». Агбонлахор о матче ЛЧ

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