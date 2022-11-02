«Марсель» идет 5-м в лиге фермеров и состоит из провалившихся в АПЛ. А «Тоттенхэм» припарковал двухэтажный автобус, словно с лучшим «Реалом» в истории». Агбонлахор о матче ЛЧ

Экс-форвард «Астон Виллы» раскритиковал «Тоттенхэм».

«Шпоры» обыграли «Марсель» (2:1) в 6-м туре группового этапа чемпионов и вышли в плей-офф.

«В первом тайме казалось, что «Тоттенхэм» играет против «Реала», против лучшей команды «Реала» в истории. Я никогда не видел, чтобы у ворот парковали такой двухэтажный автобус.

Слушайте, посмотрите на этот «Марсель»... Пау Лопес, провалившийся в «Тоттенхэме». Мбемба, провалившийся в «Ньюкасле». Тавареш, провалившийся в «Арсенале». Верету, провалившийся в «Астон Вилле». Гендузи, провалившийся в «Арсенале». Колашинац, вышедший на замену, тоже провалился в «Арсенале».

Эта команда состоит из провалившихся в , а вы ставите против нее самый большой автобус в истории в первом тайме. Это была не просто оборонительная тактика, а сверхоборонительная. Харри Кейн был где-то между центральным кругом и своими воротами, защищался. Впереди не было никого.

«Марсель» идет пятым, пятым в лиге фермеров, а вы ставите автобус!» – сказал Агбонлахор.

Гол «Тоттенхэма» на 95-й, трагедия «Марселя», «Спортинг» в пролете. Так распуталась лучшая группа ЛЧ