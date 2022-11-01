Хулиан Альварес о конкуренции с Холандом: «Всегда здорово играть бок о бок с лучшими в мире. Мы можем учиться друг у друга»

Нападающий высказался о конкуренции с .

«Прежде всего, играть с ним – большая честь. Всегда здорово играть бок о бок с лучшими в мире.

Я играл с ним и без него, и я думаю, что мы можем учиться друг у друга. Мне нравится, что он всегда хочет привнести в команду все самое лучшее.

Мы очень разные игроки, но нужно уметь адаптироваться к разным типам игры и разным стилям. Мне нравится занимать разные позиции на поле. В «Ривер Плейт» были другие игроки, которые забивали важные голы, так что ничего не изменилось. Я привык к подобным ситуациям, но я верю в себя и в свои способности и знаю, что другие игроки тоже доверяют мне. Важно, чтобы мы побеждали», – сказал Альварес.