Гендиректор Суперлиги: «Европейский футбол сейчас не реализует свой потенциал. Еврокубки должны быть организованы самими клубами»

Генеральный директор высказался о ситуации в европейском футболе.

«Мы считаем, что европейский футбол на данный момент не реализует свой потенциал. Что в Европе могут быть проводиться более качественные матчи и соревнования.

Мы обеспокоены экономической экосистемой клубов, которые в настоящее время находятся под финансовым давлением, и мы считаем, что европейские клубные соревнования должны быть организованы самими клубами, как это делается в национальных лигах», – сказал Бернд Райхарт в подкасте Тони Крооса Einfach Mal Luppen.