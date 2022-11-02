Колосков о лучших игроках 1-го круга РПЛ: «Джикия, Смолов и Малком. У Промеса нет стабильности»
Вячеслав Колосков не считает хавбека «Спартака» Квинси Промеса лучшим в 1-м круге Мир РПЛ.
«Я не могу назвать одного лучшего игрока чемпионата. Нет кого-то настолько яркого, чтобы у него было неоспоримое лидерство.
На хорошем уровне играют Джикия, Смолов и Малком. Вот три футболиста, с моей точки зрения, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к футболистам высокого уровня.
Квинси Промес играет хорошо, но у него нет необходимой стабильности в игре. Но постепенно он возвращает свою форму, в которой был два года назад», – сказал почетный президент РФС.
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