Микель Артета: «Барселона» на верном пути с феноменальным тренером, он преобразил клуб. Я очень счастлив в «Арсенале»

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Микель Артета прокомментировал возможность стать главным тренером «Барселоны».

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб видит Артету как тренера на будущее. «Барсе» симпатична не только игра «Арсенала» при Артете, но и его способ управления командой.

«Я очень счастлив и горд быть в «Арсенале».

«Барселона» находится на верном пути с феноменальным тренером. Тренер, который является легендой клуба и преобразил его. Я отношусь к этому с большим уважением», – заявил главный тренер «канониров».

На данный момент лондонский клуб занимает первое место в таблице чемпионата Англии, набрав 31 балл в 12 матчах.

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