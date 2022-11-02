Микель Артета: «Барселона» на верном пути с феноменальным тренером, он преобразил клуб. Я очень счастлив в «Арсенале»

прокомментировал возможность стать главным тренером «Барселоны».

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб видит Артету как тренера на будущее. «Барсе» симпатична не только игра «Арсенала» при Артете, но и его способ управления командой.

«Я очень счастлив и горд быть в .

находится на верном пути с феноменальным тренером. Тренер, который является легендой клуба и преобразил его. Я отношусь к этому с большим уважением», – заявил главный тренер «канониров».

На данный момент лондонский клуб занимает первое место в таблице чемпионата Англии, набрав 31 балл в 12 матчах.