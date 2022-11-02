Агент Божовича: «Все сказано Миодрагом на трезвую голову. Никто не сможет повторить его успехи»

Агент экс-тренера «Локомотива» оценил его важность для России.

«Все, что сказано Миодрагом, поддерживаю. Эти слова были сказаны на трезвую голову, я в этом уверен. Как агент, я вырос с Божовичем. Он показал свой максимум, будучи иностранцем, еще и с такими командами.

Сколько он выиграл матчей в России и сколько команд тренировал? Никто не сможет повторить его успехи.

Да, он сказал все на эмоциях, но все его слова – правда. Он действительно легенда для российского футбола. Миодраг мне как брат. Он всегда будет прав для меня», – сказал Срджан Еремич.

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