Миодраг Божович: «Если бы я тренировал «Спартак», 100% занял бы 1-е место. Я открыл столько талантов для России! Вы все меня недооценили»

считает, что он мог бы стать чемпионом России со .

«Я занял четвертое место с в чемпионате! Если бы я тренировал «Спартак», сто процентов занял бы первое место. Когда работал в ФК «Москва», до перерыва в чемпионате был на первом месте!

Я открыл столько талантов для вашей страны! Вы все меня недооценили как тренера. Вы меня уничтожили как специалиста!» – сказал бывший тренер команд .