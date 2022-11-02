Миодраг Божович: «Если бы я тренировал «Спартак», 100% занял бы 1-е место. Я открыл столько талантов для России! Вы все меня недооценили»
Миодраг Божович считает, что он мог бы стать чемпионом России со «Спартаком».
«Я занял четвертое место с «Амкаром» в чемпионате! Если бы я тренировал «Спартак», сто процентов занял бы первое место. Когда работал в ФК «Москва», до перерыва в чемпионате был на первом месте!
Я открыл столько талантов для вашей страны! Вы все меня недооценили как тренера. Вы меня уничтожили как специалиста!» – сказал бывший тренер команд РПЛ.
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