Спаллетти про 0:2 с «Ливерпулем»: «Наполи» показал отличную игру, но этого было недостаточно. Им явно привычнее держать темп все 90 минут»

прокомментировал поражение от на «Энфилде» (0:2).

«Считаю, что мы показали отличную игру: хорошо владели мячом, создавали гипотетические моменты и сохраняли спокойствие.

Потом мне показалось, что команду словно бы устраивает ничья, поэтому я внес изменения, чтобы добавить темпа и искры, но этого оказалось недостаточно.

Нам следовало поднажать именно в момент наибольшего комфорта, ведь нам нечего было терять, – но «Ливерпулю» явно привычнее держать темп все 90 минут матча.

Тот факт, что оба гола были забиты с угловых, возможно, не совсем удивил – именно это было слабым местом «Наполи». Мы знали, что «Ливерпуль» подает много угловых, особенно в домашних играх, но без рослых и крепких игроков в штрафной проблемы неизбежны.

Тем не менее этот матч подтвердил, что мы сильны, мои игроки показали невероятную игру», – сказал главный тренер .

В заключительном матче группового этапа чемпионов «Наполи» в концовке уступил «Ливерпулю» (0:2), выиграв при этом все остальные матчи. Таким образом, ни одной итальянской команде со времен «Милана» в сезоне-1992/93 по-прежнему не удалось набрать максимально возможное количество очков на групповом этапе.

Однако «Наполи» все же занял первое место в своей группе – всего лишь во второй раз в своей истории.