Рома — Лацио прогноз на матч 6.11.2022, Серия А
В воскресенье, 6 ноября, любителей итальянского футбола ждет римское дерби. Рома на своем поле сыграет с Лацио. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Матч проведут на Стадио Олимпико (Рим).
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Рекомендованная ставка: победа Ромы: 2.06, ТБ (1.5) 1.27
Как сыграют подопечные Жозе Моуриньо? Получится ли у Лацио победить принципиального соперника? Как сыграют Пауло Дибала и Чиро Иммобиле? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру, а наш прогноз на матч Рома — Лацио поможет сделать осмысленную ставку на поединок.
Рома
Подопечные Жозе Моуриньо идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда в 12 матчах Серии А набрала 25 очков, отставая от лидирующего Наполи на семь очков, и обгоняя Лацио на один балл. Рома с разницей забитых и пропущенных голов (+5) идет на седьмом месте по этому показателю.
Лучшим бомбардиром «волков» является Пауло Дибала, он забил семь голов в 13 матчах команды. Рома в предыдущих пяти матчах забила семь голов, и пропустила четыре гола.
Статистические тенденции выступления команды Жозе Моуриньо выглядят так:
- Не проигрывает в пяти из семи последних матчей;
- Не проигрывает в пяти последних матчах против Лацио;
- В пяти последних матчах пропускает 0,8 гола за игру, а забивает в среднем 1.4 гола за матч;
- В крайних девяти играх команда забивает в семи встречах, и пропускает в трех последних поединках.
Предыдущие пять матчей команда провела следующим образом:
Лацио
Подопечные Маурицио Сарри с 24 баллами идут на пятом месте в турнирной таблице. Команда имеет одинаковое число очков с Интером, однако «нерадзурри» имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей (+16 против +8).
Лучшим бомбардиром Лацио является Чиро Иммобиле. Он забил семь голов в 14 матчах команды. Лацио забил семь голов в предыдущих пяти матчах, и пропустил шесть голов.
Остальные статистические показатели игры команды:
- Не проигрывает в восьми из десяти последних матчей;
- В предыдущих пяти встречах команда пропустила, в среднем, 1,2 гола за матч;
- Команда забивает в трех последних матчах;
- В предыдущих пяти играх команда забивает 1,4 гола за игру.
В предыдущих пяти матчах команда сыграла следующим образом:
Коэффициенты букмекеров на матч Рома — Лацио
История последних 20 очных встреч команд благосклонна Роме. «Волки» одержали десять побед, «Орлы» выиграли пять матчей, и пять игр закончились вничью.
Предыдущие пять очных встреч команд завершились следующим образом:
Букмекерские конторы отдают предпочтение хозяевам:
|
Букмекерская контора
|
Победа Ромы
|
Ничья
|
Победа Лацио
|
Маржа букмекера
|
2.06
|
3.8
|
3.95
|
0.18%
|
2.02
|
3.68
|
3.73
|
3.49%
|
2.04
|
3.6
|
3.65
|
4.19%
|
1.98
|
3.6
|
3.65
|
5.68%
Отдадим предпочтение хозяевам поля. Рома за счет состава и поставленной игры сумеет одолеть принципиального соперника. Но игра не будет простой для подопечных Моуриньо — мы ожидаем, что встреча закончится победой Ромы с небольшой разницей мячей (1-2 года), а Лацио не покинет стадион без забитого мяча.
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