Рома — Лацио прогноз на матч 6.11.2022, Серия А

В воскресенье, 6 ноября, любителей итальянского футбола ждет римское дерби. Рома на своем поле сыграет с Лацио. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Матч проведут на Стадио Олимпико (Рим).

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Рекомендованная ставка: победа Ромы: 2.06, ТБ (1.5) 1.27

Как сыграют подопечные Жозе Моуриньо? Получится ли у Лацио победить принципиального соперника? Как сыграют Пауло Дибала и Чиро Иммобиле? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру, а наш прогноз на матч Рома — Лацио поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

Рома

Подопечные Жозе Моуриньо идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда в 12 матчах Серии А набрала 25 очков, отставая от лидирующего Наполи на семь очков, и обгоняя Лацио на один балл. Рома с разницей забитых и пропущенных голов (+5) идет на седьмом месте по этому показателю.

Лучшим бомбардиром «волков» является Пауло Дибала, он забил семь голов в 13 матчах команды. Рома в предыдущих пяти матчах забила семь голов, и пропустила четыре гола.

Статистические тенденции выступления команды Жозе Моуриньо выглядят так:

Не проигрывает в пяти из семи последних матчей;

Не проигрывает в пяти последних матчах против Лацио;

В пяти последних матчах пропускает 0,8 гола за игру, а забивает в среднем 1.4 гола за матч;

В крайних девяти играх команда забивает в семи встречах, и пропускает в трех последних поединках.

Предыдущие пять матчей команда провела следующим образом:

Лацио

Подопечные Маурицио Сарри с 24 баллами идут на пятом месте в турнирной таблице. Команда имеет одинаковое число очков с Интером, однако «нерадзурри» имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей (+16 против +8).

Лучшим бомбардиром Лацио является Чиро Иммобиле. Он забил семь голов в 14 матчах команды. Лацио забил семь голов в предыдущих пяти матчах, и пропустил шесть голов.

Остальные статистические показатели игры команды:

Не проигрывает в восьми из десяти последних матчей;

В предыдущих пяти встречах команда пропустила, в среднем, 1,2 гола за матч;

Команда забивает в трех последних матчах;

В предыдущих пяти играх команда забивает 1,4 гола за игру.

В предыдущих пяти матчах команда сыграла следующим образом:

Коэффициенты букмекеров на матч Рома — Лацио

История последних 20 очных встреч команд благосклонна Роме. «Волки» одержали десять побед, «Орлы» выиграли пять матчей, и пять игр закончились вничью.

Предыдущие пять очных встреч команд завершились следующим образом:

Букмекерские конторы отдают предпочтение хозяевам:

Букмекерская контора Победа Ромы Ничья Победа Лацио Маржа букмекера Марафон Бет 2.06 3.8 3.95 0.18% Олимпбет 2.02 3.68 3.73 3.49% Лига Ставок 2.04 3.6 3.65 4.19% Винлайн 1.98 3.6 3.65 5.68%

Отдадим предпочтение хозяевам поля. Рома за счет состава и поставленной игры сумеет одолеть принципиального соперника. Но игра не будет простой для подопечных Моуриньо — мы ожидаем, что встреча закончится победой Ромы с небольшой разницей мячей (1-2 года), а Лацио не покинет стадион без забитого мяча.

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Где смотреть матч Рома – Лацио