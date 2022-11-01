Где смотреть Рома – Лацио, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 6 ноября
В воскресенье, 6 ноября, сыграют Рома и Лацио в 13 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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