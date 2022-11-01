Где смотреть Рома – Лацио, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 6 ноября

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В воскресенье, 6 ноября, сыграют Рома и Лацио в 13 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Рома: все новости

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Прогноз на матч Рома – Лацио

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