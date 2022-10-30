Тысячи рабочих-мигрантов выселили из домов в центре Дохи. Во время ЧМ-2022 там будут жить болельщики

В Катаре выселили тысячи рабочих-мигрантов из многоквартирных домов в центре Дохи.

Случилось это за три недели до начала . Катар выселил из домов тысячи рабочих – в основном из Африки и Азии. Выселенные рабочие-мигранты связали это с тем, что в центре планируют принимать болельщиков, приехавших на чемпионат мира.

Жильцам одного дома, где обитало 1200 человек, дали два часа на выселение, некоторые из них даже не успели забрать свои вещи. После выселения многие ночевали на улицах.

В правительстве Катара заявили, что выселения не связаны с чемпионатом мира и были задуманы «в соответствии с текущими комплексными и долгосрочными планами по реорганизации районов Дохи».